LIVE ab 21 Uhr: FC Salzburg gegen Bröndby IF

Red Bull Salzburg könnte am Mittwoch (21 Uhr) als zweiter österreichischer Fußball-Klub nach Sturm Graz den Champions-League-Hattrick perfekt machen. Die Grazer waren von 1998 bis 2000 dreimal in Serie in der Gruppenphase der Königsklasse vertreten. Dem Serienmeister aus Salzburg würde das ebenfalls gelingen, wenn er nach seinem 2:1-Heimsieg im Hinspiel auch nach dem Play-off-Rückspiel bei Bröndby IF die Oberhand behält. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.