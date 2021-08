Sofia Vergara spricht über ihre Krebsdiagnose

„Mit 28 Jahren hat mein Arzt bei einer Routineuntersuchung einen Knoten an meinem Hals entdeckt. Sie machten eine Menge Tests und sagten mir schließlich, dass ich Schilddrüsenkrebs habe. Wenn man jung ist und das Wort ,Krebs‘ hört, denkt man an so viele Dinge, aber ich versuchte, nicht in Panik zu geraten, und beschloss, mich zu informieren“, erklärte Sofia Vergara nun während des „Stand Up To Cancer“-Spendenmarathons.