Fünf Tote bei Brand auf mexikanischer Bohrinsel

Das Feuer war demnach am Sonntag vermutlich in der Ölförderanlage Ku-Maloob-Zaap im Golf von Mexiko - rund 100 Kilometer vor der Stadt Ciudad del Carmen - ausgebrochen, als Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Der Vorfall werde untersucht, sagte der Generaldirektor des hoch verschuldeten Unternehmens in Mexiko-Stadt.