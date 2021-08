Test fürs Klimaticket: Alle Öffis gratis!

In Kärnten gibt es rund 130 Buslinien und 350 Busse, die pro Jahr 17 Millionen Kilometer zurücklegen. Dazu kommen mehr als 5,1 Millionen Kilometer auf der Schiene: „Wir wollen alle Einwohner vom Öffentlichen Verkehr überzeugen“, so Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig. „Das geht aber nur, wenn es jeder einmal im eigenen Alltag ausprobieren kann.“ Also wurden Öffi-Tage kreiert – in der Woche vor Schulbeginn heißt es einfach einsteigen und losfahren, ganz ohne Ticket! Fahrkartenkontrolleure dürfen da einmal Urlaub machen.