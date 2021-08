Lithium & Co: Billionenschatz in Afghanistans Erde

1,4 Millionen Tonnen an Seltenerden

Im Bericht des Ministeriums wird zudem darauf verwiesen, dass in Afghanistan 1,4 Millionen Tonnen an Seltenen Erden vermutet werden. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von 17 Elementen, die beispielsweise für Computer, Handys, Windturbinen und Batterien unerlässlich sind, ebenso für viele Hightech-Waffen. Zu den seltenen Erden gehört beispielsweise Neodym - ein Metall, das für starke Permanentmagneten in Elektromotoren, aber etwa auch für Festplatten gebraucht wird.