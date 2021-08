Pensionen: Hebel für Absicherung im Alter

Durch Corona ist die Pensionsthematik in den Hintergrund gerückt, erst jetzt wird sie durch die künftige Erhöhung (gesetzlich mindestens um 1,8 Prozent ab 2022) spannend. Pensionistenvertreter machen sich wichtig und fordern kräftigere Anhebungen. Ach so, ja. Eigentlich gibt es bei den Pensionen das Versicherungsprinzip: Aber was an den laufenden Beiträgen fehlt, schießt der Staat zu. Das macht inzwischen ein Drittel (!) der gesamten Steuereinnahmen aus. Ein Drittel! In nüchternen Zahlen: Das sind 12,7 Milliarden plus 10,5 Milliarden für die Beamtenpensionen.