„Bravo“ feiert 65 Jahre: „Marke wird überleben“

Die „Bravo“ sei „kein Relikt aus alten Zeiten, betont Huckenholz, und zielt damit vor allem auf das ab, was inzwischen online stattfindet - “sondern genauso jugendlich wie an ihrem Ersterscheinungstag“. Auch Ex-Chefredakteur Gernandt glaubt an die Zukunft der “Bravo“ - als Marke. Diese ist auch im Alltag noch präsent, in Quizshows, in Dokumentationen. “Natürlich hat sie an Printauflage verloren über die Jahre. Aber „Bravo“ hat sich längst digital aufgestellt. Die Marke, zu der auch die „Bravo Hits“-CDs gehören, wird überleben."