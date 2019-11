„Bravo“ erscheint künftig nur noch einmal im Monat

Teenager weniger „markentreu“

„Der strategische Ausbau in die Wachstumsbereiche Digital und Bewegtbild ist eine Investition in die Zukunft unserer starken Marke ‚Bravo‘. 96 Prozent der Jugendlichen nutzen heute das Internet, 90 Prozent bewegen sich auf den Social-Media-Plattformen. Wir müssen dort sein, wo sich unsere Zielgruppe aufhält, um nicht an Relevanz zu verlieren. ‚Bravo‘ verfügt zwar über eine extrem hohe Beliebtheit und Vertrauen bei den Jugendlichen - aber Teenager sind längst nicht so markentreu wie ältere Zielgruppen“, so Binke.