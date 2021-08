Attacke auf Ehefrau: „Wollte sie nur erschrecken“

Jener 52-Jährige, der Donnerstagfrüh seine von ihm getrennt lebende Ehefrau auf offener Straße in Wien mit einem Messer attackierte, will sich an die Tat nicht erinnern. Er gab jedoch zu, ein Messer bei sich getragen zu haben. Damit habe er die 45-Jährige „erschrecken“ wollen, sagt er.