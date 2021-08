Ehefrau auf offener Straße mit Messer attackiert

Auf offener Straße hat ein 52-Jähriger Donnerstagfrüh in Wien mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen. Die Verletzte ergriff die Flucht, der Mann nahm jedoch die Verfolgung auf. In Panik zückte die 45-Jährige einen Pfefferspray und konnte den Angreifer so abwehren. Zeugen überwältigten daraufhin den 52-Jährigen. Er wurde festgenommen.