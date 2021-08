Polizeichef-Vize wollte immer Teil der Lösung sein

„Krone“: Sie kamen zunächst in das damalige Schulwachzimmer in der Mozartstraße, waren dann zehn Jahre lang in der Polizeiinspektion Kaarstraße in Linz-Urfahr.

Fuchs: Ich habe in der Polizeischule gemerkt, dass mir das Lernen eigentlich Spaß macht. Das war in der Hauptschule nicht so. Plötzlich hab’ ich zu den Klassenbesten gehört und dann viereinhalb Jahre lang die Arbeitermittelschule auf der Linzer Spittelwiese besucht. Das war extrem hart, neben einem 40-Stunden-Job. Nach meiner Matura habe ich dann „nebenbei“ das Jusstudium begonnen. Nicht aus Karrieredenken, sondern aus Interesse.