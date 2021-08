Österreicher (23) stürmt auf Rollfeld - gestoppt

Österreicher kurz vor Maschine gestoppt

Und so nahm der 23-Jährige Anlauf, kämpfte sich mit Gewalt am griechischen Sicherheitspersonal vorbei und stürmte mitsamt Handgepäck ins Freie aufs Rollfeld. Im Schlepptau eine Schar an Securitys und Flughafenpolizisten, denen es schließlich gelang, den Urlauber „mit geeigneten Mitteln“ (wie es offiziell heißt) wenige Meter vor der Maschine zu stoppen.