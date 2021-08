Tierische „Kundschaft“ für die Tiroler Bergretter

„Einsätze an sich kostenpflichtig“

Die Rettung von Ziegen in Längenfeld, eines im Schnee eingebrochenen Schafes im Stubai und eines abgestürzten Hundes am Brenner ergänzen unter anderem die Liste der bisherigen Tierrettungen in diesem Jahr. „Die Einsätze sind an sich kostenpflichtig“, sagt Pressereferent Franke, „Meines Wissens gibt es keine Versicherung, die die Kosten ersetzt.“