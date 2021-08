Kogler: Die Haltung der ÖVP war „irritierend“

„Faktisch wird es keine Abschiebungen geben“, versuchte Vizekanzler Werner Kogler am Montag die Regierungsposition zur Eskalation der Lage in Afghanistan zu verteidigen. Auch Österreich habe sich in dem Punkt an die Europäische Menschenrechtskonvention zu halten. Ein Angebot, zumindest besonders gefährdete Menschen aufzunehmen, wollte er dabei jedoch nicht machen. Es brauche vielmehr die Hilfe vor Ort, so Kogler.