Startschuss für das österreichweite Klima-Ticket!

Eigentlich ist der korrekte Name 1-2-3-Klimaticket, da zur bundesweiten Stufe 3, mit der ganz Österreich abgedeckt ist, noch zwei weitere dazukommen: Das 1er-Klimaticket um 365 Euro pro Jahr wird für alle Öffis in einem Bundesland, das 2er-Klimaticket um 730 Euro wird für zwei benachbarte Bundesländer gelten. All diese Preisangaben beruhen auf bisherigen Veröffentlichungen von Gewesslers Ministerium.