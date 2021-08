„Respektlos!“ Cristiano Ronaldo lässt Dampf ab

Zuneigung und Respekt

Zu den Real-Gerüchten meint er: „Meine Geschichte bei Real Madrid ist geschrieben worden. Sie wurde aufgezeichnet. In Worten und Zahlen, in Trophäen und Titeln, in Rekorden und in Schlagzeilen. Sie steht im Museum des Bernabeu-Stadions und ist auch in den Köpfen aller Fans des Vereins verankert. Und über das Erreichte hinaus erinnere ich mich daran, dass ich in diesen neun Jahren eine Beziehung der tiefen Zuneigung und des Respekts für „merengue afición“ hatte, eine Zuneigung und einen Respekt, die ich bis heute beibehalten habe und die ich immer in Ehren halten werde. Ich weiß, dass die wahren Fans von Real Madrid mich weiterhin in ihrem Herzen tragen werden, und ich werde sie in meinem tragen.“