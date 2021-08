Die „autofreie Innenstadt“ sorgt für Debatten

O-Busse kommen als Trolleys zurück

Welche das sind, ist noch unklar. Möglicherweise – und das ist in Innsbruck die Pointe schlechthin – erleben die Oberleitungs- oder kurz O-Busse wieder eine Renaissance. Mit viel Steuergeld wurde das O-Bus-Netz in Innsbruck in den 1990er-Jahren aufgebaut – und dann mit ebenfalls immensem Geldeinsatz wieder abgebaut. Verantwortlich dafür: IVB-Chef Martin Baltes – derselbe, der sie nun wieder einführen will. Nur heißen sie jetzt Trolley-Busse.