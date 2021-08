Autofreie Innenstadt: Politische Mehrheit fehlt

Zuerst muss man sagen, dass die grüne Vision einer „autofreien“ Innenstadt, nicht wortwörtlich zu nehmen ist. Taxis und Menschen mit Behinderung sind ausgenommen. Anrainer sollen in umliegenden Straßen parken, Kunden unter der Erde. Von einem „Schlag ins Gesicht aller Anwohner“, spricht dazu Mariella Lutz (VP). Diese hätten dann einen längeren Weg. „Für Innsbruck“ (FI) fragt sich, wie die Parkplätze Platz haben sollen: „Auch die Grünen können die Parkplätze nur einmal vergeben, nicht an Busse und Anrainer gleichzeitig wie eben in der Karl-Kapferer-Straße“, äußert sich dazu Stadträtin Christine Oppitz-Plörer (FI), anspielend auf das von den Grünen kürzlich vorgestellte Busleitsystem.