Innsbrucker Grüne wollen autofreie Innenstadt

Die Innsbrucker Grünen wollen eine von ihnen in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie des Innsbrucker Büros für Verkehrs- und Raumplanung (BVR) zum Anlass nehmen, um ihre Vision eines „autofreien Innsbrucks“ in die Realität umzusetzen. „Die Zeit dafür ist reif“, sagte Bürgermeister Georg Willi am Donnerstag programmatisch bei einer Pressekonferenz.