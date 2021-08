Max Verstappen im romantischen Liebes-Urlaub

Kraftsammeln für die Jagd auf Hamilton

Verstappen wird die Erholung gut gebrauchen können. Wenn‘s mit dem Formel-1-Zirkus am 29. August in Spa weitergeht, ist der Niederländer im Vollbesitz seiner Kräfte gefordert. Es gilt, WM-Leader Lewis Hamilton den Kampf anzusagen und den Sechs-Punkte-Rückstand aufzuholen. Zuletzt war Verstappen nicht eben vom Glück verfolgt gewesen. Beim Großen Preis von Ungarn wurde er in einer Kettenreaktion nach einem Lapsus von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas regelrecht von der Piste geschossen.