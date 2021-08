Staatsbeteiligung bei Airline-Rettung lohnt sich

Die Rettung der deutschen Lufthansa-Group entwickelt sich zum sagenhaften Deal für unser Nachbarland. Deutschlands dürfte durch die Beteiligung an dem Unternehmen mit einem gewaltigen Plus aussteigen. Etwas weniger lukrativ sieht es hingegen in Österreich aus - die mit Corona-Hilfen gerettete Austrian Airlines steckt weiter tief in den roten Zahlen fest. Und auch der geplante Stellenabbau geht weiter.