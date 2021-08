Grünen-Bericht: „Türkis-blaues Parallelsystem“

Neue Erkenntnisse zum Projekt „Edelstein“

Tomaselli sprach auch „heimliche“ Privatisierungspläne an, die die türkis-blaue Regierung ihr zufolge verschweigen wollte. Einer davon war das Projekt „Edelstein“, mit dem das Bundesrechenzentrum (BRZ) an die Post AG verkauft werden sollte. Ein brisantes Vorhaben: lagern doch im BRZ sensible Daten aller Österreicher wie Gesundheitsdaten und Steuerbescheide. Anders als behauptet, sei es nicht in der Ideenphase stecken geblieben, so die grüne Politikerin.