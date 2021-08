Krainer: „Scheinwerfer weiter draufhalten“

So habe man beispielsweise aufzeigen können, wie Spenden an Parteien „im amerikanischen Stil eingesammelt, verteilt und verschleiert“ worden seien - „damit man der Öffentlichkeit entweder gar nicht oder erst nach der Wahl bekannt geben muss, was da gelaufen ist“. Aus den Großspendern sei dann ein „Biotop der Qualifizierten“ gebildet worden, wo man sich bei etwaigen Postenbesetzungen durch die ÖVP bedient habe, so Krainer. Auch bei Gesetzesbeschlüssen seien die Interessen der Großspender nicht vergessen worden, betonte der SPÖ-Fraktionsführer und nannte als Beispiel den umstrittenen Privatklinik-Fond.