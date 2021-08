U-Ausschuss: Bericht birgt noch jede Menge Brisanz

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt in vielen Strängen. Rechtliche Erledigungen sind noch nicht in Sicht. In einem kleinen Teil ist man recht weit: Mutmaßlicher Gesetzeskauf beim Privatspitälerfonds (Prikraf). Angeklagt ist u. a. Ex-FPÖ-Chef Strache - er soll sich für eine Gesetzesänderung für einen befreundeten Klinikbetreiber im Gegenzug für Spenden eingesetzt haben.