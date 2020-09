BRZ-Privatisierung: Suche nach den Edelsteinen

Kritiker sprechen von einem Geheimplan

Doch wurde erörtert, dass mehr als vermutet in das Projekt involviert waren – neben ÖBAG auch das Kanzleramt in Gestalt von Bernhard Bonelli, Kabinettschef von Kanzler Kurz, der in seiner Befragung erklärt hatte, keine konkrete Wahrnehmung zu dem Projekt gehabt zu haben. Problematisch: Über das BRZ laufen heikelste Daten der Republik. Beinahe wäre es zum Verkauf an die börsenotierte Post gekommen (der Bund ist via ÖBAG mit 52,85 Prozent an der Post beteiligt). Kritiker sprechen von einem Geheimplan, Packelei und Postenschacher.