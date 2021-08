Zahl der Neuinfektionen in Israel stieg sprunghaft

In Israel ist die Zahl der täglich gemeldeten Coronavirus-Neuinfektionen sprunghaft auf mehr als 8500 gestiegen. Das Gesundheitsministerium verzeichnete am Dienstag 8646 neue Fälle für den Vortag - den höchsten Wert seit Ende Jänner. In den vergangenen Tagen hatten die Zahlen jeweils unter 6000 gelegen. Die Zahl der Schwerkranken stieg auf 559 - das ist der höchste Wert seit Mitte März.