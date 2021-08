Paralympics: Athletendorf in Tokio wieder geöffnet

Eine Woche vor Beginn der Paralympics am 24. August hat das Athletendorf in Tokio wieder seine Pforten geöffnet. Wie zuvor bei den Olympischen Spielen bietet das Dorf auch den Behindertensportlerinnen und -sportlern Quartier. Am Dienstag zogen die ersten Delegationen ohne feierliche Begrüßung und abgeschirmt von der Öffentlichkeit in das wegen der Coronapandemie stark gesicherte Areal ein. Unter ihnen befanden sich auch die ersten Aktiven der 24-köpfigen ÖPC-Delegation.