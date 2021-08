„Mister Immo“ ist auf Expansionskurs in Dubai

Expansion nach Dubai

Sein neuester Business-Coup führte ihn nach Dubai, wo er Kooperationen mit den größten Bauträgern an Land gezogen hat und Immobilien an Investoren aus dem deutschsprachigen Raum vermittelt. „Dubai hat eine ganz besondere Energie - eine Art Aufbruchstimmung“, schwärmt er. Auch er selbst hat sich eine Wohnung direkt am Meer zugelegt und plant die Wintermonate dort mit Tochter Nora und Partnerin Petra zu verbringen. „Ich habe bereits vor zehn Jahren davon geträumt irgendwo zu leben, wo es immer warm ist.“