„Flying Bulls“: „Fassrolle“ führte zu Katastrophe

Pilot starb noch an der Unfallstelle

Der Rückflug von einem Event in Polen am 20. Juni endete allerdings in einer Katastrophe: Wie berichtet, zerschellte eine Maschine des Typs T-28 Trojan - ein Oldtimer aus dem Jahr 1954 - auf tschechischem Boden. Pilot Rainer Steinberger starb noch an der Unfallstelle, sein Passagier überlebte schwer verletzt.