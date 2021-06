Absturz in Tschechien: Red Bull trauert um Pilot

Auf ersten Bildern der Absturzstelle war zu sehen, dass das Oldtimer-Flugzeug in ein Waldstück gestürzt war. Der Unglücksort befindet sich in der Nähe von Jickovice, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Auch ein Diensthund sowie Mitglieder einer Spezialeinheit standen im Einsatz.