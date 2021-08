„Bild“-Vizechef: Dem Westen war Afghanistan egal

„So vielen meiner Freunde droht der Tod“

Mariam ist eine der jungen Politikerinnen, die ihr Land verändern wollten. „Es ist der schlimmste Tag in meinem Leben“, sagte die Politikerin mir am Montag, „ich versuche, irgendwie nach Indien zu kommen, aber so vielen meiner Freunde droht der Tod!“ Auf dem Flughafen in Kabul haben jetzt US-Kräfte das Kommando übernommen. Tausende versuchen, in die wenigen Flieger zu kommen, die es gibt. Kontrollen gibt es nicht mehr. Wer die Bilder sieht und gleichzeitig die Ankündigungen aus Österreich, dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weiterhin in dieses Land abschieben will, fragt sich: Wo sollen Abschiebe-Flieger noch landen?