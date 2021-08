Verlorenes Afghanistan | Leere Worte

Was da alles falsch gemacht wurde und wird! Afghanistan versinkt im Chaos, geht in die blutigen Hände der steinzeitlichen radikalislamistischen Taliban. Und der Westen kann nur noch mit den Achseln zucken. Alles was die USA und Europa vorher im Land am Hindukusch gemacht haben - es war ganz offensichtlich vergeblich, alles, was man für Afghanistan getan hat, ist verloren, das Land und die Menschen sind es auch. Petra Ramsauer, eine der besten österreichischen Kennerinnen der Region und ihrer Mechanismen, analysiert heute in der „Krone“ und schreibt: „Zwanzig Jahre Training durch die besten Armeen der Welt; - jene der USA, aber auch die deutsche sowie die vieler anderer NATO-Staaten. 86 Milliarden US-Dollar wurden in den Aufbau der zuletzt 350.000 Mann starken afghanischen Nationalarmee gebuttert.“ Doch kaum waren die internationalen Truppen weg, eroberten die zirka 60.000 Kämpfer der Taliban-Miliz das Land per Handstreich, die regulären Soldaten boten so gut wie keine Gegenwehr, liefen vielmehr in Scharen über. Gescheitert ist der Westen, wie auch Ramsauer weiß, nicht nur in Afghanistan. Sondern unter anderem auch in Libyen oder im Irak, wo man den Nährboden für die Ausbreitung des Islamischen Staates legte. So kommt Ramsauer zum Schluss: „Das Fiasko in Afghanistan ist eine bittere Lehre, hoffentlich aber auch ein Anstoß dafür, aus den verheerenden Fehlern zu lernen.“ Das wagt man kaum zu hoffen…