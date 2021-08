Breite Debatte um Schwächen im Gesundheitssystem

Posting löste Debatte aus

Die Debatte über das Gesundheitssystem brachte Rohrhofer mit einem Posting in den sozialen Medien um seinen Tennisunfall am 4. August ins Rollen. Während er nach einem Röntgen des schwer verletzten Handgelenks heimgeschickt wurde und zur Befundbesprechung am 3. September (!) wiederkommen sollte, wurde er aufgrund seiner Schmerzen selbst aktiv. Das Ergebnis in Wien: 5. August MRT-Untersuchung, 10. August Handgelenks-OP im Privatspital.