Afghanistan: Österreicher sollen Land verlassen

Angesichts der sich immer weiter zuspitzenden Lage in Afghanistan prüft das Außenministerium nun, wie viele Österreicher sich noch in dem Krisenstaat befinden. Derzeit gehe man von einer „sehr niedrigen Zahl im zweistelligen Bereich“ aus, wie eine Sprecherin erklärte. Indes fordert Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer das Ende von Abschiebungen in die „Hölle auf Erden“. Die Bundesregierung bekräftigte am Freitag jedoch ihre Linie, daran festzuhalten.