Afghanistan: Immer mehr Städte in Hand der Taliban

In Kalat hatten sich Sicherheitskräfte in den vergangenen Wochen am äußeren Ring der Stadt immer wieder Gefechte mit den Taliban geliefert. Nun wurde auch diese Stadt kampflos übergeben. In der Nacht auf Freitag war die zweitgrößte Stadt Kandahar im Süden des Landes an die Taliban gefallen, am Freitag früh noch die wichtige Stadt Laschkargah in Kandahars Nachbarprovinz Helmand.