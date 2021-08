Kristensen warnt vor Bröndby: „Ein riesiger Klub“

Trotz aller Probleme, in denen Bröndby IF vor dem Duell mit Red Bull Salzburg steckt: Rasmus Kristensen will den dänischen Fußball-Meister im Kampf um den Einzug in die Champions League keinesfalls unterschätzen. Salzburgs Rechtsverteidiger weiß um die Qualitäten des Traditionsklubs - ein riesiger Klub, sagt er - und die Wucht, die dieser mit dem eigenen Anhang im Rücken entfalten kann. „Ihre Fans sind einzigartig in Dänemark“, erklärte der 24-Jährige.