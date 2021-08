Bergbauer nutzt selbst erdachte Chance eiskalt

„Oberlandeis“ auch in bäuerlichen SB-Läden

Der touristische Totalausfall bescherte auch dem „Eisbauern“ Daniel Habicher eine schwierige Absatzzeit, aber: Corona habe das Regionalitätsbewusstsein gestärkt. Deshalb sei die Idee entstanden, auch an Bauernläden zu liefern. Das Nauderer Eis hielt nun auch in Hofläden in Fiss, Nauders, Roppen, Wildermieming und neuerdings in Tarrenz Einzug – Becher und sogar Löffel kompostierbar, das sei die jüngste Innovation. Die jüngste Attraktion ist allerdings das einmonatige Söhnchen Simon. Für den Nachfolger auf dem Bergbauernhof mit dem außergewöhnlichen Geschäftsmodell wäre jedenfalls gesorgt, aber das ist eine andere Geschichte.