Ablöse für die Griechenland-Helfer

Die Lage am Samstagnachmittag: „Wir haben zurzeit kleine, aufflammende Brandherde zu bekämpfen. An mehreren Stellen überwachen wir bereits abgebrannte Flächen, um etwaige Glutnester schnell löschen zu können“, berichtet Einsatzleiter Carlo Vanzini. Täglich ändere sich die Situation im griechischen Krisen-Gebiet. An etlichen Stellen stehen vereinzelt Feuerwehr-Autos und Trupps, um bei einem plötzlichen Brandgeschehen sofort reagieren zu können. Unsere Floriani-Jünger nutzen auch eine Drohne samt Wärmebildkamera, damit auch keine kleineren Brandnester übersehen werden.