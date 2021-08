Maria Stuart: Wäre Schiller heute Netflix-Autor?

Allerdings will Kušej, der sich selbst als „völlig oldschool“ bezeichnet, Maria Stuart „auf keinen Fall so erzählen, wie man es sich vorstellt“. Es soll ein Bild entstehen, das zeigt, was eine Gesellschaft sein kann, in der Männer alles dominieren. Es geht um „Macht und Manipulation, um verfeindete Systeme, an deren Spitze zwei Frauen stehen . . . Der Rest ist Lust am Theater“, sagt er. Der Zuschauer soll dabei „in eine Emotionsmaschinerie hineingezogen werden“.