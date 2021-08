Corona-Schock: Lebring muss in Quarantäne

Die dritte Runde der steirischen Landesliga begann mit einem unerfreulichen Knall: Bei Lebring, nach zwei Siegen in zwei Spielen (4:0-Tore) makellos unterwegs, wurde ein Spieler positiv auf Corona getestet! Das Frauental-Match am Freitag fällt flach, Quarantäne für Marko Stankovic und Co.