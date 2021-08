„Patientenanwältin ist für den Job nicht geeignet“

Szekeres beklagte sich in einem Schreiben an Stadtchef Ludwig über Pilz und warf ihr „Unwissenheit“ und „Feindseligkeit gegenüber der Ärzteschaft“ vor. Als Konter schrieb auch die Patientenanwältin an den Bürgermeister und weist die Kritik zurück. Immerhin sei ihr Bericht im Landtag einstimmig zur Kenntnis genommen worden. Alle Fraktionen hätten sich beeindruckt und lobend geäußert.