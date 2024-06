„Alles andere darf nicht das Ziel von Rapid sein“

„Beeindruckend, was Rapid in kurzer Zeit schon bewegt hat, welche Kraft da dahintersteckt“, so Abwehrchefin Wenninger, deren Mannschaft nach der halbjährigen Testphase in der neuen Saison in der Wiener Landesliga einsteigt. „Wir haben sehr talentierte Spielerinnen, die teils auch Erfahrung aus höheren Ligen mitbringen, und viel Potenzial – es wird angestrebt, gleich aufzusteigen. Alles andere darf auch nicht das Ziel von Rapid sein. Der Kader gibt es auf jeden Fall her.“ Wenninger hat eine „Abmachung“ bis Ende Juni, fühlt sich bei Rapid „sehr wohl. Aber es geht darum, wie es sich künftig mit meinem ÖFB-Job als Bundesliga-Managerin, der Vorrang hat, vereinbaren lässt. Wenn ich Fußball spiele, will ich bei jedem Training und Spiel da sein – und als Kapitänin diese 100-prozentige Verlässlichkeit vorleben.“