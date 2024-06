Die Sanierungswelle im Gemeindebau rollt nun an

Gut Ding braucht Weile: 2021 beschloss die Rathauskoalition als einen ihrer ersten Schwerpunkte die Gemeindebau-Offensive. Jetzt wird sie Stück für Stück sichtbar: Nach Projektentwicklung, Planung und Genehmigungsverfahren nehmen die ersten neuen Gemeindebauten des Programms Gestalt an, etwa auf dem Sophienspital-Areal beim Westbahnhof, in der Schönbrunnerstraße oder in der Simmeringer Hoefftgasse. In Summe geht es aber in weit größerem Ausmaß um Sanierungen und nicht um Neubauten.