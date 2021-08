Zicksee soll für Tourismus erhalten bleiben

In St. Andrä am Zicksee versucht man alles, um den See zu erhalten. Leicht gemacht wird es der Gemeinde nicht, denn laut Bürgermeister Andreas Sattler legen sich Naturschützer immer wieder quer. Derzeit wird Wasser in den See gepumpt, und man hofft, das auch über den Winter beibehalten zu dürfen.