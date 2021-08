Nicole Kidman: So denkt Urban über ihre Sexszenen

Für Keith Urban zähle vor allem das Ergebnis, so die Australierin weiter. „Er schaut sich die Serie ganz am Ende an, wenn sie bereits eine Show ist, geschnitten und so weiter. Er liest kein Drehbuch, er hat keine Ahnung was am Set abgeht, er hat seine eigene Karriere, die ihn ganz einnimmt. Er weiß nicht viel über das, was ich tue.“