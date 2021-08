Mann (66) unter Traktor geraten und mitgezogen

Der 66-Jährige wollte seinen Traktor, der auf einem leicht abschüssigen privaten Bereich vor seinem Wohnhaus in Althofen abgestellt war, in Betrieb nehmen. Der Mann befand sich auf der rechten Fahrzeugseite - zwischen Zugmaschine und einer Mauer zum Nachbargrundstück. Bei der Inbetriebnahme setzte sich die Zugmaschine durch einen eingelegten Gang ruckartig in Bewegung und erfasste den 66-Jährigen. Er wurde unter das rechte Hinterrad der Zugmaschine gedrückt und etwa vier Meter mitgezogen, bevor diese gegen ein dort befindliches Carport prallte und dadurch zum Stillstand kam.