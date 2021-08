207-Mio.-Vertrag für NBA-Star Doncic in Dallas

„Heute wird ein Traum wahr“, sagte Doncic zu ESPN. „Basketball hat mir so viel gegeben und mich an wunderbare Orte geführt. Ich bin demütig und aufgeregt, Teil der Dallas Mavericks zu bleiben.“ Der 22-Jährige spielt seit 2018 für Dallas und erzielte in seinen ersten drei NBA-Saisonen in 199 Spielen durchschnittlich 25,7 Punkte, 8,4 Rebounds und 7,7 Assists.