Kim macht‘s wie Kylie: Sexy Bikinis in Planung

Mit knappen Bikinis kennt sich Kim Kardashian ja perfekt aus. Immer wieder präsentiert sich die ehemalige „Keeping Up With The Kardashians“-Darstellerin in heißen Zweiteilern auf Instagram. Nun will sie in Sachen Bademode auch selbst Hand anlegen, wie sie einem neugierigen Fan verriet, der auch schon den kreativen Markennamen „Swimberly“ vorgeschlagen hatte.