Afghanistan: „Interne Fluchtalternative“ evakuiert

Die Sicherheitslage in der Region spitzt sich weiter brisant zu. Die viertgrößte afghanische Stadt Masar-e Scharif ist als geschäftiges Handelszentrum bekannt, nun rücken die Taliban aber immer näher, um die Stadt einzunehmen. „Alle indischen Staatsangehörigen in und um Masar-e Scharif werden gebeten, mit dem Sonderflug, der heute Abend abfliegen soll, nach Indien abzureisen“, teilte das indische Konsulat vor Ort nun via Kurznachrichtendienst Twitter mit.