Messi mit PSG einig! Jetzt wird Paris zum Tollhaus

Messi wies auch das letzte Angebot des FC Barcelona zurück. Barcelona soll noch am Montagabend einen letzten Versuch gestartet haben, Messi zu halten. Barca-Präsident Joan Laporta verlor in der Person Leo Messis den Mann von seiner Seite, der ihn die Präsidentenwahl gewinnen ließ. Laporta trat vor einigen Monaten mit dem Ziel an, Messi in Barcelona zu halten. Der Rückhalt des Präsidenten innerhalb des Barca-Vorstandes dürfte somit wohl schwinden...